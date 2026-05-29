Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sängerin packt aus!

Madonna hatte mit IHM den besten Sex ihres Lebens

Society International
29.05.2026 17:00
Madonna plaudert über den besten Liebhaber aller Zeiten und sorgt mit der Enthüllung für ...
Madonna plaudert über den besten Liebhaber aller Zeiten und sorgt mit der Enthüllung für Begeisterung.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Madonna gilt als eines der größten Sexsymbole der Musikgeschichte. In einem Video-Interview plauderte die Sängerin nun ein intimes Geheimnis aus und verriet: Mit diesem Promi hatte sie den allerbesten Sex ihres Lebens ...

0 Kommentare

Mit Designer Paul Lopez kam Madonna in einem Interview rund um die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Confessions II“ nun über ihr Sexleben ins Plaudern. Und enthüllte dabei überraschend ihren Nummer-1-Liebhaber – allerdings mit einer Einschränkung. 

„Werde nur tote Leute nennen“
„Ich werde nur tote Leute nennen“, erklärte Madonna laut „PageSix“ mit einem Augenzwinkern. Nur um nachzulegen: „John Kennedy Jr.“

Madonna ist momentan mit Akeem Morris liiert.
Madonna ist momentan mit Akeem Morris liiert.(Bild: Viennareport)

Eine Enthüllung, die für große Begeisterung sorgte. „Jeder sagt, dass sein bestes Stück verrückt und er ein guter Liebhaber war“, jubelte Lopez, was Madonne mit einem vielsagenden „Mmm hmm“ kommentierte.

Kurze, aber intensive Affäre
Madonna und der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hatten in den 1980ern eine kurze – aber wie es scheint – ziemlich heiße Beziehung. Kennedy Jr. starb schließlich 1999 im Alter von nur 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Bei dem tragischen Unglück kamen auch seine Frau Carolyn Bessette und deren Schwester Lauren Gail Bessette ums Leben.

John F. Kennedy Jr. mit seiner Ehefrau Carolyn Bessette
John F. Kennedy Jr. mit seiner Ehefrau Carolyn Bessette(Bild: APA/AFP/MANNY CENETA)

Im 2024 erschienen Buch JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ war die Liaison von Kennedy Jr. mit Madonna ebenfalls Thema. Laut „PageSix“ erklärte ein Freund: „Madonna war wirklich nur ein kurzes Abenteuer. Nicht mehr als das. Kaum mehr als ein kurzes Abenteuer.“ 

Madonna baggerte JFK Jr. an
Demnach lernten sich die „Queen of Pop“ und Kennedy Jr. kennen, als er mit Schauspielerin Christina Haag zusammen und sie mit Sean Penn verheiratet war.

Lesen Sie auch:
Madonna sprach über ihren schwierigen Start im Musikbusiness und enthüllte, dass sie als ...
Schock-Enthüllung!
Madonna: „Ich wäre mit 19 fast verbrannt“
28.05.2026
Das war echte Kunst!
Darum kam Madonna als Albtraum zur Met Gala 2026
05.05.2026

Wie der Freund zudem enthüllte, habe Madonna den Sohn des verstorbenen US-Präsidenten angebaggert, der sich von den Avancen geschmeichelt gefühlt habe, weil Madonna damals „auf dem Höhepunkt ihrer Karriere“ war. Doch im Endeffekt sei es nur um körperliche Anziehung gegangen und nicht um mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
29.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.890 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.546 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
90.357 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1770 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1154 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
756 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Mehr Society International
Sängerin packt aus!
Madonna hatte mit IHM den besten Sex ihres Lebens
Nicht als Schauspieler
„SATC“-Hottie Jason Lewis feiert großes Comeback
Hype um Kultkleid
J.Lo gibt mega hottes Dschungelkleid-Versprechen
Nach Sorge um Rocker
Udo Lindenberg meldete sich aus dem Krankenhaus
Nach 25 Jahren
Felix von Jascheroff verlässt RTL-Soap „GZSZ“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf