Madonna hatte mit IHM den besten Sex ihres Lebens

Kurze, aber intensive Affäre

Madonna und der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hatten in den 1980ern eine kurze – aber wie es scheint – ziemlich heiße Beziehung. Kennedy Jr. starb schließlich 1999 im Alter von nur 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Bei dem tragischen Unglück kamen auch seine Frau Carolyn Bessette und deren Schwester Lauren Gail Bessette ums Leben.