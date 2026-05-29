Madonna hatte mit IHM den besten Sex ihres Lebens

Madonna gilt als eines der größten Sexsymbole der Musikgeschichte. In einem Video-Interview plauderte die Sängerin nun ein intimes Geheimnis aus und verriet: Mit diesem Promi hatte sie den allerbesten Sex ihres Lebens ...
Mit Designer Paul Lopez kam Madonna in einem Interview rund um die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Confessions II“ nun über ihr Sexleben ins Plaudern. Und enthüllte dabei überraschend ihren Nummer-1-Liebhaber – allerdings mit einer Einschränkung.
„Werde nur tote Leute nennen“
„Ich werde nur tote Leute nennen“, erklärte Madonna laut „PageSix“ mit einem Augenzwinkern. Nur um nachzulegen: „John Kennedy Jr.“
Eine Enthüllung, die für große Begeisterung sorgte. „Jeder sagt, dass sein bestes Stück verrückt und er ein guter Liebhaber war“, jubelte Lopez, was Madonne mit einem vielsagenden „Mmm hmm“ kommentierte.
Kurze, aber intensive Affäre
Madonna und der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hatten in den 1980ern eine kurze – aber wie es scheint – ziemlich heiße Beziehung. Kennedy Jr. starb schließlich 1999 im Alter von nur 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Bei dem tragischen Unglück kamen auch seine Frau Carolyn Bessette und deren Schwester Lauren Gail Bessette ums Leben.
Im 2024 erschienen Buch JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ war die Liaison von Kennedy Jr. mit Madonna ebenfalls Thema. Laut „PageSix“ erklärte ein Freund: „Madonna war wirklich nur ein kurzes Abenteuer. Nicht mehr als das. Kaum mehr als ein kurzes Abenteuer.“
Madonna baggerte JFK Jr. an
Demnach lernten sich die „Queen of Pop“ und Kennedy Jr. kennen, als er mit Schauspielerin Christina Haag zusammen und sie mit Sean Penn verheiratet war.
Wie der Freund zudem enthüllte, habe Madonna den Sohn des verstorbenen US-Präsidenten angebaggert, der sich von den Avancen geschmeichelt gefühlt habe, weil Madonna damals „auf dem Höhepunkt ihrer Karriere“ war. Doch im Endeffekt sei es nur um körperliche Anziehung gegangen und nicht um mehr.
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