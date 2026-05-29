„Zu Top-6-Klub gemacht!“ Ilzer bleibt Hoffenheimer

„Chris steht für eine klare Idee von Fußball!“

„Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein“, betonte Ilzers engerer Landsmann und einstiger Sturm-Weggefährte. „Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert.“