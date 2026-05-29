„Zu Top-6-Klub gemacht!“ Ilzer bleibt Hoffenheimer

Erfolgscoach Christian Ilzer hat seinen Vertrag beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig „langfristig“ verlängert! Das gab der Klub am Freitag bekannt, ohne dabei Details zur Laufzeit zu nennen …
Ilzer war im November 2024 von Sturm Graz zur TSG gewechselt. In seiner ersten Saison konnte er den Abstieg verhindern, stand aber selbst auf der Kippe. Nun führte der 48-jährige Steirer den Klub zu Platz fünf und verpasste die Champions-League-Plätze nur knapp.
„Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der Anfang Mai seinerseits den Vertrag in Hoffenheim verlängert hatte.
„Chris steht für eine klare Idee von Fußball!“
„Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein“, betonte Ilzers engerer Landsmann und einstiger Sturm-Weggefährte. „Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert.“
Unter Ilzers Führung erreichte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute in der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte.
„Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen“, sagte Ilzer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.