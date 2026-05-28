Frau (22) von Migranten auf Dorffest vergewaltigt

Gruppe von Migranten rückte in den Fokus der Ermittlungen

Eine Gruppe von Migranten geriet schließlich in den Fokus der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer direkt an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen insgesamt vier Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 30 Jahren. Gegen zwei zunächst vorläufig festgenommene Männer habe sich der dringende Tatverdacht nicht bestätigt, sie seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden.