Wasserschildkröte verirrte sich auf die Fahrbahn

Ausgerechnet die stark befahrene Lamprechtshausener Straße (B156) suchte sich eine Wasserschildkröte am Donnerstagnachmittag für ihren Ausflug aus. Melanie Lindner aus Michaelbeuern rettete das Reptil vor den Fahrzeugen und brachte es bei einem Tierarzt unter.
„Ist das eine Schildkröte? Das gibt‘s doch nicht“, war Melanie Lindner überrascht über ein Reptil mitten in Lamprechtshausen. Das Tier dürfte in der Umgebung ausgebüxt sein und spazierte in aller Ruhe zwischen einem Kreisverkehr und einem Supermarkt durch die Landschaft.
„Ich war am Weg zu meinen Eltern, habe mein Auto sofort gestoppt und den Warnblinker aktiviert – und dann laufen müssen. Die Schildkröte war überraschend schnell. Ihr geht es gut und sie ist unverletzt“, erzählt Lindner der „Krone“. Beim Einfangen habe sie sogar Hilfe von zwei weiteren Frauen angeboten bekommen. „Es ist toll, wenn Menschen Empathie zeigen.“
Gut gesichert in einer Einkaufstasche ging es dann für das Reptil zum Lamprechtshausener Tierarzt. „Dort sind wir auch immer mit unseren eigenen Tieren und er selbst hat Schildkröten“, so Lindner. Bis die Besitzer gefunden werden, kommt das Tier dort unter. Und auch die Polizei wurde über den ungewöhnlichen Fund informiert.
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