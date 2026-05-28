Wasserschildkröte verirrte sich auf die Fahrbahn

Gut gesichert in einer Einkaufstasche ging es dann für das Reptil zum Lamprechtshausener Tierarzt. „Dort sind wir auch immer mit unseren eigenen Tieren und er selbst hat Schildkröten“, so Lindner. Bis die Besitzer gefunden werden, kommt das Tier dort unter. Und auch die Polizei wurde über den ungewöhnlichen Fund informiert.