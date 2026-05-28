Schüler nach Projekttagen von Gymnasium verwiesen

Schwere Vorwürfe nach den Projekttagen eines Linzer Gymnasiums: Bei der Anfang April stattgefundenen Reise nach München soll es in einer privaten Wohnung zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Schule will den Vorfall umfassend aufarbeiten.
Anfang April besuchte eine 6. und 7. Klasse des Linzer Adalbert-Stifter-Gymnasiums im Rahmen der Projekttage München. An einem Abend soll ein Schüler der 7. Klasse seinen dort lebenden Cousin (21) in seiner Wohnung besucht haben. Begleitet wurde er von zwei Mitschülerinnen der 6. Klasse.
Schwere Vorwürfe
Wie die „OÖN“ berichten, soll in der Wohnung reichlich Alkohol geflossen sein, auch ein sexueller Übergriff steht im Raum. Alle involvierten Personen seien von der Polizei befragt worden, für den Siebtklässler hatte der Vorfall Konsequenzen.
Schüler von Bildungsstätte verwiesen
Sein Schulverhältnis wurde beendet, mit der betroffenen Klasse würde der Vorfall aufgearbeitet. Auch mehrere Workshops sollen geplant sein, um die Schülerinnen und Schüler über Grenzverletzungen zu sensibilisieren.
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