Schüler nach Projekttagen von Gymnasium verwiesen

Anfang April besuchte eine 6. und 7. Klasse des Linzer Adalbert-Stifter-Gymnasiums im Rahmen der Projekttage München. An einem Abend soll ein Schüler der 7. Klasse seinen dort lebenden Cousin (21) in seiner Wohnung besucht haben. Begleitet wurde er von zwei Mitschülerinnen der 6. Klasse.