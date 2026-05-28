Vermisste Person tot aus Kärntner See geborgen

Die Serie scheint nicht abzureißen: Donnerstag wurde erneut eine tote Person aus einem Kärntner See geborgen. Nach Unglücken am Wörthersee, Ossiacher See und Längsee waren Kräfte am Donnerstag am Faaker See im Einsatz.
Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei: Groß war das Aufgebot für die Suchaktion am frühen Donnerstagabend am Faaker See. Eine Person wurde vermisst, Gegenstände des Mannes waren am Ufer gefunden worden. Der Panoramabeach Drobollach wurde großräumig abgesucht.
Knapp zwei Stunden später entdeckten Einsatztaucher am Grund des Sees die Leiche des Gesuchten.
Der Mann war schon seit Wochenbeginn in Drobollach vermisst worden. „Zunächst wurde der Bereich mit Einsatzbooten oberflächlich abgesucht, danach folgte ein Taucheinsatz im See. Insgesamt standen zwölf Taucher der Wasserrettung sowie zwei Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz. Unterstützt wurden die ÖWR-Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz“, so die Wasserrettung Faak am See, die auch den Angehörigen ihr Mitgefühl aussprechen will.
Nach einem 22-Jährigen am Längsee und einem 69-Jährigen im Strandbad Klagenfurt verlor binnen drei Tagen im Mai auch ein 93-jähriger Mann am Ossiacher See sein Leben. Mitte Mai trieb eine 84-Jährige leblos im Wörthersee. Und nun konnte am Faaker ein Mann nur noch tot geborgen werden. Somit sind in der erst kurzen Badesaison bereits fünf Tote zu betrauern.
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