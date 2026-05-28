Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünfter Badeunfall

Vermisste Person tot aus Kärntner See geborgen

Kärnten
28.05.2026 21:13
Intensiv war am Faaker See nach einem Vermissten gesucht worden, doch der Mann konnte nur noch ...
Intensiv war am Faaker See nach einem Vermissten gesucht worden, doch der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.(Bild: Österreichische Wasserrettung Einsatzstelle Faaker See - ÖWR Faak)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Die Serie scheint nicht abzureißen: Donnerstag wurde erneut eine tote Person aus einem Kärntner See geborgen. Nach Unglücken am Wörthersee, Ossiacher See und Längsee waren Kräfte am Donnerstag am Faaker See im Einsatz.

0 Kommentare

Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei: Groß war das Aufgebot für die Suchaktion am frühen Donnerstagabend am Faaker See. Eine Person wurde vermisst, Gegenstände des Mannes waren am Ufer gefunden worden. Der Panoramabeach Drobollach wurde großräumig abgesucht.

Lesen Sie auch:
Viele Kräfte waren im Einsatz, um den jungen Mann zu retten. 
Tragischer Einsatz
22-Jähriger nach Badeunfall im Längsee verstorben
24.05.2026
Trotz Wiederbelebung
Herzinfarkt in Strandbad: Badegast verstirbt
25.05.2026
Tragische Serie
Ossiacher See: 93-Jähriger trieb leblos im Wasser
27.05.2026
Badeunfall
Pensionistin (84) tot aus Wörthersee geborgen
11.05.2026

Knapp zwei Stunden später entdeckten Einsatztaucher am Grund des Sees die Leiche des Gesuchten. 

Der Mann war schon seit Wochenbeginn in Drobollach vermisst worden. „Zunächst wurde der Bereich mit Einsatzbooten oberflächlich abgesucht, danach folgte ein Taucheinsatz im See. Insgesamt standen zwölf Taucher der Wasserrettung sowie zwei Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz. Unterstützt wurden die ÖWR-Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz“, so die Wasserrettung Faak am See, die auch den Angehörigen ihr Mitgefühl aussprechen will.

Nach einem 22-Jährigen am Längsee und einem 69-Jährigen im Strandbad Klagenfurt verlor binnen drei Tagen im Mai auch ein 93-jähriger Mann am Ossiacher See sein Leben. Mitte Mai trieb eine 84-Jährige leblos im Wörthersee. Und nun konnte am Faaker ein Mann nur noch tot geborgen werden. Somit sind in der erst kurzen Badesaison bereits fünf Tote zu betrauern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.05.2026 21:13
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Faaker SeeWörtherseeKlagenfurt
FeuerwehrPolizei
WasserrettungUnglück
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
161.986 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
113.908 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
96.563 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1484 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1007 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
954 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Kärnten
Am Freitag, 29. Mai
Glaube in seiner Vielfalt: Lange Nacht der Kirchen
Fünfter Badeunfall
Vermisste Person tot aus Kärntner See geborgen
Führung im Lavanthaus
Dement? Ein Besuch im Museum weckt Erinnerungen
„Feiern unser Leben“
Baum entwurzelt: Ehepaar an Drama vorbeigeschrammt
Alpen-Adria-Uni
Protest: „Hände weg von unseren Universitäten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf