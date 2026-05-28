Vermisste Person tot aus Kärntner See geborgen

Der Mann war schon seit Wochenbeginn in Drobollach vermisst worden. „Zunächst wurde der Bereich mit Einsatzbooten oberflächlich abgesucht, danach folgte ein Taucheinsatz im See. Insgesamt standen zwölf Taucher der Wasserrettung sowie zwei Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz. Unterstützt wurden die ÖWR-Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz“, so die Wasserrettung Faak am See, die auch den Angehörigen ihr Mitgefühl aussprechen will.