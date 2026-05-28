Immobilienfirma insolvent: 7 Mio. Euro Schulden!

Schon wieder muss ein steirisches Unternehmen Insolvenz anmelden. Die Fleissner + Partner Gesellschaft wurde 1990 mit Sitz in Graz gegründet und befasste sich mit der Planung und Projektentwicklung im Immobilienbereich. Auslöser für die Zahlungsunfähigkeit war ein Hotelprojekt in Wien. Bei diesem sei es zu hohen Mehrkosten gekommen, die bei der Übergabe nicht beglichen wurden. Die Insolvenz betrifft 13 Dienstnehmer und 80 Gläubiger.