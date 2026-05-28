Immobilienfirma insolvent: 7 Mio. Euro Schulden!

Mit einem Millionen-Schuldenberg schlittert eine Grazer Immobilienfirma in die Insolvenz. Hauptgrund war ein Hotelprojekt in Wien. 13 Dienstnehmer und 80 Gläubiger sind betroffen, eine Sanierung wird angestrebt.
Schon wieder muss ein steirisches Unternehmen Insolvenz anmelden. Die Fleissner + Partner Gesellschaft wurde 1990 mit Sitz in Graz gegründet und befasste sich mit der Planung und Projektentwicklung im Immobilienbereich. Auslöser für die Zahlungsunfähigkeit war ein Hotelprojekt in Wien. Bei diesem sei es zu hohen Mehrkosten gekommen, die bei der Übergabe nicht beglichen wurden. Die Insolvenz betrifft 13 Dienstnehmer und 80 Gläubiger.
Laut AKV liegen die Passiva bei 7,252 Millionen Euro. Die Aktiva betragen 5,124 Millionen Euro. Eine Fortführung des Unternehmens wird angestrebt, heißt es. Vielversprechende aktuelle Projekte sollen der Firma aus der Krise helfen. Es wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.
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