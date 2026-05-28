Gregor Biber erhielt NHL-Einstiegsvertrag bei Utah

Eishockey-Verteidiger Gregor Biber hat bei Utah Mammoth einen ab kommender Saison gültigen Dreijahres-NHL-Einstiegsvertrag erhalten! Das gab der Klub aus Salt Lake City bekannt ...
Der 19-jährige Niederösterreicher war 2024 von Utah gedraftet worden, in den vergangenen drei Saisonen spielte er in der schwedischen Liga für Rögle. Zuletzt war er für Österreich bei der WM in der Schweiz im Einsatz.
„Sehr talentierter Verteidiger!“
Bei Utah wird er zunächst in der AHL für das Farmteam Tucson Roadrunners auflaufen.
„Gregor ist ein sehr talentierter Verteidiger, der vergangene Saison in Schweden sehr gut gespielt hat. Wir freuen uns, seine Entwicklung in unserem System weiter beobachten zu können“, erklärte Utah-General-Manager Bill Armstrong.
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