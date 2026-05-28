Brenner-Demo: Potenzial für Jahrhundert-Stau

Geringe Teilnahme in der Vergangenheit

Wie groß dieser Aufschrei ausfällt, ist noch unklar. Fakt ist: Bei Autobahn-Demos vergangener Jahre kam zuletzt selten mehr als eine niedere vierstellige Anzahl an Teilnehmern. Mühlsteiger will sich bezüglich Prognosen nicht aus dem Fenster lehnen: „Ich bekomme seit Wochen täglich mehrere hundert E-Mails mit Anfragen zur Demo. Nur ein sehr kleiner Teil äußert sich negativ. Wenn alle kommen, die Unterstützung signalisiert haben, werden es sehr viele“, lässt der streitbare Dorfchef durchblicken. Auch LH Anton Mattle wird auftauchen – „als Privatmann“, wie er betont.