Jetzt bricht Israel Kontakt zu UN-Chef Guterres ab

Beim Überfall der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurden mehr als 1200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza, dessen Zahlen von UN und WHO als belastbar eingestuft werden, wurden bei dem folgenden israelischen Militäreinsatz mehr als 72.000 Menschen getötet. Der Internationale Gerichtshof führt seit Jänner 2024 ein Verfahren wegen des Vorwurfs des Genozids gegen Israel, das von Südafrika angestrengt wurde. Ein abschließendes Urteil steht aus. In einem einstweiligen Beschluss stellte das Gericht fest, dass die Klage „plausibel“ sei.