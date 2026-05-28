Steinlechner stark, Wiesberger & Straka noch nicht

Straka mit Problemen beim Abschlag

Der 33-Jährige vermied in der Folge ein Bogey. Birdies gelangen Straka, der auf den „back nine“-Löchern gestartet war, erst auf den Bahnen zwei bis vier. Nach zwei Bogeys schloss er mit zwei Schlaggewinnen auf den letzten drei Löchern. „Mit dem Score bin ich ganz zufrieden. Aber hoffentlich kann ich es mir in den nächsten Tagen leichter machen“, sagte der Weltranglisten-18. „Das Spiel war nicht ganz so da, besonders auf den ersten Neun. Vom Abschlag her möchte ich mich auf jeden Fall verbessern, man muss auf dem Platz die Fairways treffen. Das kurze Spiel war daher ziemlich wichtig heute.“