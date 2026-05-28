Causa Pilnacek: Fotos der Obduktion weitergegeben?

U-Ausschuss tagt viermal vor Sommerpause

Der Untersuchungsausschuss rund um die Causa Pilnacek tritt im Juni erneut zusammen, insgesamt vier Sitzungen stehen an, bevor es in die Sommerpause geht. Wer dann als Auskunftsperson befragt wird, steht noch nicht fest, geladen werden sollen allerdings neben mehreren Gerichtsmedizinern auch weitere Angehörige der Justizbehörden.