Urteil zu geplantem Swift-Anschlag steht bevor

Der Staatsanwalt fordert indes eine Verurteilung im Sinne der Anklage. „Genau wie gestern in Klagenfurt geht es hier um einen Terroranschlag.“ Man muss mutmaßlichen zukünftigen Tätern mit den Strafen Angst machen, man muss ihnen zeigen, dass so etwas Grausames nicht toleriert wird.

Ein Urteil wird am Abend erwartet.