„Wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut!“

Langer Protestzug gegen Einsparungen an den Universitäten quer durch die Salzburger Innenstadt: Die Demo war von einer Big Band des Mozarteums begleitet. Laute Sprechchöre ertönten und Transparente mit wütenden Schriftzügen prägten das Bild. Die Polizei bestätigt rund 1500 Teilnehmer.