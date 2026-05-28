Ex-Eisbulle wagt Schritt in beste Liga der Welt

„Dieser Traum, der sich für mich jetzt ermöglicht, wäre ohne die jahrelange Unterstützung Organisation nicht in Erfüllung gegangen. Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat. Ein Riesendank und großer Respekt gelten natürlich auch allen Fans und ihrem unermüdlichen Support in den letzten Jahren – sowohl in München als auch in Salzburg“, sagte der 22-Jährige, der 2018 von Mannheim in die RB-Akademie wechselte und mit der Kampfmannschaft der Salzburger zwei Meistertitel feierte. Zuletzt feierte der Verteidiger sein Weltmeisterschafts-Debüt in der Schweiz, wo er fünfmal im Aufgebot Deutschlands stand.