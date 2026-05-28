Ex-Eisbulle wagt Schritt in beste Liga der Welt

Diese Nachricht überraschte Donnerstagvormittag wohl zahlreiche Eishockey-Fans! Ein ehemaliger Verteidiger der Eisbullen wechselt im Sommer in die National Hockey League (NHL) und damit in die beste Liga der Welt. Für welchen Klub der Defensiv-Spezialist auflaufen wird, blieb vorerst geheim.
Er gilt als bester U23-Verteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und als große Defensiv-Hoffnung eines ganzen Landes. Ex-Eisbullen-Abwehrspieler Phillip Sinn nahm ein Angebot eines NHL-Teams an und wagt im Sommer den Sprung über den großen Teich.
Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat.
Phillip SINN, Ex-Eisbullen-Verteidiger
„Dieser Traum, der sich für mich jetzt ermöglicht, wäre ohne die jahrelange Unterstützung Organisation nicht in Erfüllung gegangen. Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat. Ein Riesendank und großer Respekt gelten natürlich auch allen Fans und ihrem unermüdlichen Support in den letzten Jahren – sowohl in München als auch in Salzburg“, sagte der 22-Jährige, der 2018 von Mannheim in die RB-Akademie wechselte und mit der Kampfmannschaft der Salzburger zwei Meistertitel feierte. Zuletzt feierte der Verteidiger sein Weltmeisterschafts-Debüt in der Schweiz, wo er fünfmal im Aufgebot Deutschlands stand.
Über Salzburg und München in die NHL
Im vergangenen Sommer wechselte Sinn zu Schwesterklub München, nahm eine erstaunliche Entwicklung und festigte sich zum Stammspieler in der Defensive von Ex-Eisbullen-Cheftrainer Oliver David. „Da geht ein Traum in Erfüllung und wir sind stolz, Phillip auf dem Weg zu diesem Traum über die Eishockey-Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert zu haben. Wir wünschen Phillip auf seinem Weg nur das Allerbeste“, sagte Bullen-Manager Christian Winkler.
Für welches NHL-Team Phillip Sinn auflaufen wird, wollten die Oberbayern am Donnerstag noch nicht mitteilen.
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