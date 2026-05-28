Stellenabbau! 50 Mitarbeiter bei Windhager vor Aus

Weißenbacher betonte, dass der Personalabbau so lange wie möglich hinausgezögert worden sei. „Ich habe versucht, die Maßnahme so lange wie möglich hinauszuzögern, aber jetzt ist sie unausweichlich“, sagte er. Die Belegschaft sei am Donnerstag über die geplanten Schritte informiert worden. Rund 50 der aktuell 386 Mitarbeitenden werden das Unternehmen verlassen müssen,