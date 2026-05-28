Terrorist soll Opfer entschädigen: „Kein Problem!“

„Ich bereue nichts.“ „Ich würde es wieder tun.“ „Ich wollte noch viel mehr töten, mindestens zehn Menschen.“ Aussagen des 24-jährigen Attentäters von Villach, die aufwühlen, betroffen machen, verstören – wie kann ein so junger Mensch so einen Hass auf die Gesellschaft empfinden, so empathielos und unmenschlich sein? Der Prozess gegen den Terroristen endete, wie berichtet, mit dem einzig möglichen Urteil: lebenslange Haft. Wie geht es den Opfern?