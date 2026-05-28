Terrorist soll Opfer entschädigen: „Kein Problem!“

Absurd: Der reuelose Attentäter von Villach wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und hat sowohl die Strafe wie auch Forderungen vieler Betroffener nach Schmerzengeld für das von ihm verursachte Leid anerkannt! Wer aber wird wirklich dafür zahlen?
„Ich bereue nichts.“ „Ich würde es wieder tun.“ „Ich wollte noch viel mehr töten, mindestens zehn Menschen.“ Aussagen des 24-jährigen Attentäters von Villach, die aufwühlen, betroffen machen, verstören – wie kann ein so junger Mensch so einen Hass auf die Gesellschaft empfinden, so empathielos und unmenschlich sein? Der Prozess gegen den Terroristen endete, wie berichtet, mit dem einzig möglichen Urteil: lebenslange Haft. Wie geht es den Opfern?
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