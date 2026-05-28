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Fahrzeug überschlagen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Radstadt

Salzburg
28.05.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit drei Verletzten endete ein Fahrzeugüberschlag auf der Ennstal-Straße (B320) im Radstätter Ortsteil Dörfl am Donnerstagnachmittag. Das Rote Kreuz rückte mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug zum Einsatz aus.

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Warum es gegen 15 Uhr zum Unfall gekommen ist, war vorerst noch unklar. Im Notarztfahrzeug wurde auch ein praktischer Arzt aus Radstadt zur Unfallstelle mitgenommen. 

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Zwei der drei Leichtverletzten wurden direkt nach Radstadt in eine Krankenanstalt gebracht. Für die dritte Person ging es mit dem Rettungsauto ins Krankenhaus nach Schladming. Vor Ort konnte der Einsatz nach etwa 30 Minuten abgeschlossen werden. 

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