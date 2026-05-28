„Wollen Regionalität“: Austria holt neuen Torhüter

Auf der Torhüterposition hat Austria Salzburg noch eine Baustelle offen. Mit Philipp Bauer konnten die Violetten diese teilweise schließen. Der 19-jährige Salzburger kommt von Zweitliga-Konkurrent Floridsdorf nach Maxglan. „Wir haben ihn schon länger beobachtet und glauben, dass er ein sehr talentierter Junge ist. Außerdem wollen wir auch die Regionalität bei den Spielern haben“, sagte Sportboss Roland Kirchler der „Krone“. Die Floridsdorfer hätten den Schlussmann allerdings gerne behalten. „Wir sind froh, dass er sich dennoch für uns entschieden hat“, erklärte Kirchler.