„Wollen Regionalität“: Austria holt neuen Torhüter

Austria Salzburg verpflichtet ein junges Torhüter-Talent. Mit Philipp Bauer sicherte sich der Fußball-Zweitligist die Dienste eines heimischen Schlussmanns, der von Ligakonkurrent Floridsdorf an die Salzach wechselt. Auch ein Außenverteidiger soll im Anflug sein.
Auf der Torhüterposition hat Austria Salzburg noch eine Baustelle offen. Mit Philipp Bauer konnten die Violetten diese teilweise schließen. Der 19-jährige Salzburger kommt von Zweitliga-Konkurrent Floridsdorf nach Maxglan. „Wir haben ihn schon länger beobachtet und glauben, dass er ein sehr talentierter Junge ist. Außerdem wollen wir auch die Regionalität bei den Spielern haben“, sagte Sportboss Roland Kirchler der „Krone“. Die Floridsdorfer hätten den Schlussmann allerdings gerne behalten. „Wir sind froh, dass er sich dennoch für uns entschieden hat“, erklärte Kirchler.
In naher Zukunft soll auch eine Entscheidung bei Simon Nesler-Täubl fallen. Die Austria hofft hier auf ein erneutes Leihgeschäft mit Bundesliga-Aufsteiger Lustenau. „Das wollen wir in den nächsten Tagen angehen“, kündigte der Sportdirektor an.
Bauer soll demnach die Position von Manuel Kalman einnehmen. Der Publikumsliebling verließ die Maxglaner nach der abgelaufenen Saison und befindet sich noch immer auf der Suche nach einem neuen Verein. „Ich würde gerne in Salzburg oder Oberösterreich spielen. Noch war aber nichts konkretes dabei. Es soll schon was ordentliches sein“, sagte Kalman.
Ich würde gerne in Salzburg oder Oberösterreich spielen. Noch war aber nichts konkretes dabei. Es soll schon was ordentliches sein.
Manuel KALMAN, Ex-Austrianer
Außenverteidiger im Anflug
Noch einen Neuzugang hat die Austria offenbar an der Angel. Von den Amateuren des 1. FC Köln soll San-Luca Spitali, ein 19-jähriger Außenverteidiger, beim Traditionsklub in den kommenden Tagen unterschreiben.
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