200 Arbeiter verwandeln Innenstadt in Konzertbühne

12.500 Fans pro Tag in der Innenstadt erwartet

Bis Freitag muss hier alles fertig sein. Dann gehört die prominente Location zwei Tage lang jeweils 12.500 Konzertbesuchern – und die Bühne selbst Stars aus der Musikszene. So tritt am Freitag die dänische Rockband Volbeat auf. Am Samstag geben Pizzera & Jaus mit Austropolegende Wolfgang Ambros als Gast den Ton in der Innenstadt an.