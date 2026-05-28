Auf Trainingslager in den USA folgt Hexenkessel

Für MMA-Kampfsportler Elias Erber geht es ab der kommenden Woche in die USA! In Colorado absolviert der Salzburger ein sechswöchiges Trainingslager. Das Ziel? Schwitzen für das große Mega-Event vor 20.000 Zuschauern auf dem Balkan.
Nach dem Mega-Event vor 10.000 Zuschauern in München wartet auf MMA-Kampfsportler Elias Erber im Herbst der nächste spektakuläre Auftritt vor riesigem Publikum. Denn am 12. September steht für den Salzburger die Fight Nation Champions (FNC) an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.