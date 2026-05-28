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Steirischer Beschluss

Murtalbahn soll ausgebaut und elektrisch werden

Steiermark
28.05.2026 13:49
Die Murtalbahn
Die Murtalbahn(Bild: StB)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Land Steiermark investiert fünf Millionen Euro in den Erhalt der Murtalbahn, die zwischen Unzmarkt in der Steiermark und Tamsweg in Salzburg fährt. Die Schmalspurbahn soll endlich elektrifiziert werden – dafür sind jedoch viel mehr Geld und Zusagen auch aus Salzburg und Wien notwendig.

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In einer Sitzung hat die steirische Landesregierung am Donnerstag einen Grundsatzbeschluss gefällt: Von 2026 bis 2028 fließen fünf Millionen Euro in den Erhalt der Murtalbahn. Damit bereite man auch die Anschaffung von moderneren Fahrzeugen vor, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). „Jetzt ist es endlich soweit: Es freut mich, dass wir die Murtalbahn heute auf Schiene gebracht haben.“

Bis die Bahn aber wirklich mit Strom fährt, wird es noch lange dauern. Für die Umsetzung sind ab 2032 164 Millionen Euro nötig – alleine aus der Steiermark. Fünf neue Triebfahrzeuge sind laut dem Land Steiermark geplant. Davor muss die Strecke elektrifiziert werden. Der Bund und das Land Salzburg müssten dabei mitzahlen – Beschlüsse gibt es jedoch noch keine. 

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Mit dieser Summe könnte man eine neue Fahrzeugflotte anschaffen, so Khom, und die Infrastruktur ausbauen. Die Beschaffung verspricht aber, nicht leicht zu werden: Nur noch wenige Bahnstrecken werden auf der Spurweite von 760 Millimetern geführt. Deswegen bereitet eine Arbeitsgruppe eine gemeinsame Ausschreibung mit der Zillertalerbahn und der Pinzgauer Lokalbahn vor. „Diese Bündelung der Bestellungen soll durch das höhere Abrufvolumen von in Summe 17 Neufahrzeugen einen Markt schaffen und gleichzeitig den Stückpreis senken. Die Arbeitsgruppe finalisiert derzeit die Ausschreibungsunterlagen”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Sind alle diese Schritte einmal umgesetzt, würde sich die Fahrzeit von Unzmarkt nach Murau von 36 auf 24 Minuten verkürzen. 

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