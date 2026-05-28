Murtalbahn soll ausgebaut und elektrisch werden

Das Land Steiermark investiert fünf Millionen Euro in den Erhalt der Murtalbahn, die zwischen Unzmarkt in der Steiermark und Tamsweg in Salzburg fährt. Die Schmalspurbahn soll endlich elektrifiziert werden – dafür sind jedoch viel mehr Geld und Zusagen auch aus Salzburg und Wien notwendig.
In einer Sitzung hat die steirische Landesregierung am Donnerstag einen Grundsatzbeschluss gefällt: Von 2026 bis 2028 fließen fünf Millionen Euro in den Erhalt der Murtalbahn. Damit bereite man auch die Anschaffung von moderneren Fahrzeugen vor, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). „Jetzt ist es endlich soweit: Es freut mich, dass wir die Murtalbahn heute auf Schiene gebracht haben.“
Bis die Bahn aber wirklich mit Strom fährt, wird es noch lange dauern. Für die Umsetzung sind ab 2032 164 Millionen Euro nötig – alleine aus der Steiermark. Fünf neue Triebfahrzeuge sind laut dem Land Steiermark geplant. Davor muss die Strecke elektrifiziert werden. Der Bund und das Land Salzburg müssten dabei mitzahlen – Beschlüsse gibt es jedoch noch keine.
Zusammenarbeit mit anderen Lokalbahnen
Mit dieser Summe könnte man eine neue Fahrzeugflotte anschaffen, so Khom, und die Infrastruktur ausbauen. Die Beschaffung verspricht aber, nicht leicht zu werden: Nur noch wenige Bahnstrecken werden auf der Spurweite von 760 Millimetern geführt. Deswegen bereitet eine Arbeitsgruppe eine gemeinsame Ausschreibung mit der Zillertalerbahn und der Pinzgauer Lokalbahn vor. „Diese Bündelung der Bestellungen soll durch das höhere Abrufvolumen von in Summe 17 Neufahrzeugen einen Markt schaffen und gleichzeitig den Stückpreis senken. Die Arbeitsgruppe finalisiert derzeit die Ausschreibungsunterlagen”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).
Sind alle diese Schritte einmal umgesetzt, würde sich die Fahrzeit von Unzmarkt nach Murau von 36 auf 24 Minuten verkürzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.