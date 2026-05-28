Murtalbahn soll ausgebaut und elektrisch werden

Zusammenarbeit mit anderen Lokalbahnen

Mit dieser Summe könnte man eine neue Fahrzeugflotte anschaffen, so Khom, und die Infrastruktur ausbauen. Die Beschaffung verspricht aber, nicht leicht zu werden: Nur noch wenige Bahnstrecken werden auf der Spurweite von 760 Millimetern geführt. Deswegen bereitet eine Arbeitsgruppe eine gemeinsame Ausschreibung mit der Zillertalerbahn und der Pinzgauer Lokalbahn vor. „Diese Bündelung der Bestellungen soll durch das höhere Abrufvolumen von in Summe 17 Neufahrzeugen einen Markt schaffen und gleichzeitig den Stückpreis senken. Die Arbeitsgruppe finalisiert derzeit die Ausschreibungsunterlagen”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).