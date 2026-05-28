FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer

Die lange Suche nach einem Cheftrainer ist beim FC Pinzgau endlich beendet! Lange Zeit pfiffen es die Spatzen von den Dächern, nun ist es fix: Thomas Eder übernimmt den Westligisten ab Sommer.
Westligist FC Pinzgau schnappt sich Thomas Eder als neuen Cheftrainer. Der 45-Jährige wurde erst kürzlich bei Salzburgligist Anif entlassen und entschied sich nun für eine Unterschrift in Saalfelden. Auch Henndorf buhlte um den Ex-Profi.
„Es gab sehr gute Gespräche mit ihm. Wir saßen stundenlang zusammen und es hat sich herauskristallisiert, dass es einfach passt. Er ist eine sehr gute Persönlichkeit“, sagte Vostandsmitglied Christian Herzog am Donnerstagvormittag der "Krone".
Thomas Eder ab Sommer neuer Coach
Arnold Benedek und Tamas Tandari werden als Interims-Duo die Saison beenden. Eder soll im Hintergrund bereits das Team formen.
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