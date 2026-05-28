Politik setzt beim Neutor auf Anreize und Appelle

„Es wird zu Verzögerungen und Staus kommen“, sagt Thomas Kuc, Verkehrsplaner, der die Stadt für die Maßnahmen beraten hat. Auch Festspiel-Manager Lukas Crepaz gibt sich keinen Illusionen hin: „Es wird eine absolute Erschwernis.“ Gleichzeitig macht er mit Zahlen zur aktuellen Baustelle Hoffnung, dass sich die Salzburger an die Situation anpassen werden.