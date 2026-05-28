Alkolenker flüchtete – Soldat nahm Verfolgung auf

Aufregung am frühen Donnerstagmorgen unweit der Grenze zu Salzburg! Im Bayerisch Gmain kam ein Alkolenker (58) gegen 6 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte mehrmals die Leitplanke, prallte gegen eine Verkehrsinsel und demolierte ein Verkehrszeichen. Der Mann beging Fahrerflucht – kam allerdings nicht allzu weit.
Denn: Ein Autofahrer – er ist Angehöriger der Bundesweer – hatte den Unfall beobachtet. Der Soldat verständigte sofort die Polizei und fuhr dem 58-Jährigen nach. Er konnte den Polizisten so den genauen Standort des Unfalllenkers durchgeben. Die Beamten stoppten ihn schließlich, baten ihn zum Alkotest, dieser schlug bei knapp 1,0 Promille an. Seinen Führerschein ist der Mann los, Anzeige inklusive.
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