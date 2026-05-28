Filmfestival in Bad Hofgastein lockt Weltstars an

Das CALL Film Festival startet heute mit seiner ersten Ausgabe – inklusive internationaler Stargäste. Es soll zu einem regelmäßigen Fixpunkt am Veranstaltungskalender werden. Angekündigt haben sich heuer unter anderem „Sex and the City“-Star Kim Cattrall, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Elektroswing-Musiker Parov Stelar, die deutsche Rock-Band Scorpions und viele mehr.
Wer ab heute durch Bad Hofgastein flaniert, sollte die Augen offen halten. Denn ab heute geben sich in dem Pongauer Ort echte Hollywoodstars ein Stelldichein. Das neue CALL Film Festival lockt noch bis inklusive Sonntag echte Hochkaräter nach Salzburg.
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Elektroswing-Musiker Parov Stelar, die deutsche Rock-Band Scorpions und viele mehr werden ab heute in Bad Hofgastein erwartet.
„Wir wollen mit unserem Filmfestival Raum für Gespräche und Inspiration sein“, sagt Organisatorin und Verlegerin Christina Zappella-Kindel. Man habe sich bewusst für den Pongauer Ort als Austragungsort der Veranstaltungsreihe entschieden, damit die Besucher ihre Stars näher und persönlicher erleben können, wie bei Events in Großstädten. Der Zugang ist einfach möglich. Denn: Karten für Filmvorführungen gibt es bereits ab zehn Euro. Diese sind entweder auf der Homepage des CALL Film Festival oder vor Ort zu erwerben.
In der Sparte „Kino unter freiem Himmel“ finden sogar gratis Filmvorführungen in der Alpenarena statt. Im Mittelpunkt des neuen Festivals stehen Filme mit Haltung. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben: Eine regelmäßige Fortführung der Veranstaltungsreihe in Bad Hofgastein ist in den kommenden Jahren jedenfalls geplant.
Weiterer Programm-Höhepunkte ist unter anderem die Weltpremiere von Parov Stelars neuem Film. Reinhold Messner hat gleich mehrere Streifen mitgebracht und führt das Publikum durch jede Vorstellung.
Publikumsgespräche mit internationalen Filmschaffenden stehen ebenso am Plan, wie die große Gala mit der Verleihung der Jane Awards. Diese findet in feierlichem Rahmen am Samstagabend im Kursaal in Bad Hofgastein statt.
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