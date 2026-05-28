Filmfestival in Bad Hofgastein lockt Weltstars an

„Wir wollen mit unserem Filmfestival Raum für Gespräche und Inspiration sein“, sagt Organisatorin und Verlegerin Christina Zappella-Kindel. Man habe sich bewusst für den Pongauer Ort als Austragungsort der Veranstaltungsreihe entschieden, damit die Besucher ihre Stars näher und persönlicher erleben können, wie bei Events in Großstädten. Der Zugang ist einfach möglich. Denn: Karten für Filmvorführungen gibt es bereits ab zehn Euro. Diese sind entweder auf der Homepage des CALL Film Festival oder vor Ort zu erwerben.