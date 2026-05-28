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Bei INNFERNO 10

Tragisch: Darum trägt Käfigkämpfer diese Kappe!

Sport-Mix
28.05.2026 15:39
Die Kappe, mit der Laurin Pöschl zu seinem nächsten Käfigkampf schreiten wird, hat eine große ...
Die Kappe, mit der Laurin Pöschl zu seinem nächsten Käfigkampf schreiten wird, hat eine große Bedeutung für den Tiroler MMA-Fighter.(Bild: INNFERNO, Pöschl/Instagram)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Bei INNFERNO 10 wird diesen Samstag heiße MMA-Action in Innsbruck geboten! PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern!) in Österreich sehen ab 19.15 Uhr im Livestream auf krone.at alle Kämpfe. Damit auch jenen von Lokalmatador Laurin Pöschl, den eine tragisch-schöne Geschichte zum Käfig begleitet.

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Wie für einen Boxer der Gang zum Ring, ist auch für einen MMA-Fighter jener zum vergitterten Octagon etwas Besonderes und Individuelles. Um sich optimal zu pushen, den Fokus zu schärfen, gibt es neben einer Lichtshow meist laute Musik. Manchmal zählen jedoch die ganz leisen Töne.

Wenn Laurin Pöschl diesen Samstag zum Käfig schreitet, hat er eine tragisch-schöne Geschichte im Kopf. Oder besser: am Kopf. Denn der Innsbrucker Lokalmatador wird die Kappe eines engen Freundes und langjährigen Unterstützers tragen, der dieses Mal leider in der „Ringecke“ fehlt ...

„Wir sind zusammen aufgewachsen, früher miteinander Skateboard gefahren“, erinnert sich Pöschl. „Er begeisterte sich für alle Brettln, war extrem talentiert, konnte surfen, aber auch fantastisch snowboarden. Er ist voll im Sport aufgegangen, war praktisch jeden Tag am Berg.“ Bis zu jenem Tag Anfang dieses Jahres, an dem das Schicksal auf die schlimmste Art und Weise zuschlug – und der Jugendfreund in einer Lawine ums Leben kam.

Sein Motto: „Leben im Moment!“
„Unfassbar traurig. Er war so ein großartiger Mensch!“ Doch gerade deshalb möchte Pöschl nicht (nur) mit Wehmut zurückblicken, sondern die Lebensweise des verstorbenen Kumpels ehren. Das von dessen Freundin überreichte Kapperl steht sinnbildlich dafür: „Er hat immer im Moment gelebt und das gemacht, was ihm die größte Freude bereitete.“

Bei Laurin Pöschl ist das der Kampfsport, speziell MMA. Wobei sich der hauptberufliche Physiotherapeut da vor einiger Zeit gar nicht mehr so sicher war. Ungereimtheiten im (Gym-)Umfeld und suboptimale Kampfvorbereitungen brachten vor zwei Jahren einen Tiefpunkt bei INNFERNO 8: „Schon beim Einmarsch hatte ich mich gefragt: ‘Warum machst du das eigentlich?‘“

(Bild: INNFERNO)

Dann lief der Fight aus dem Ruder, ging‘s schnell in den ungeplanten Bodenkampf, knallte dem Lokalmatador ein Ellbogen gegen den Kopf. Am Ende musste der Tiroler mit gebrochener Augenhöhle ins Spital, war auch eine Operation nötig. „Drei Monate habe ich doppelt gesehen, eineinhalb durfte ich gar keinen Sport machen.“

Ein schmerzhafter Weckruf
Aufgeben war jedoch keine Option, vielmehr verstand der Vollblutathlet darin einen schmerzhaften Weckruf. Er wechselte das Team, kehrte zurück zur früheren Trainingsstätte (MMA IBK Innsbruck) und zu Coach Ermin Hodzic.

Der richtige Schritt, der den Spaß am beinharten Sport zurückbrachte. Nach zwei Auswärtsauftritten 2025 in Wien und Graz, einem Sieg und einer Niederlage, wartet am Samstag wieder ein „Heimspiel“ gegen den halb so alten deutschen Weltergewichtler Niels Teichert. „Ich gehe jetzt“, meint der 37-jährige Pöschl, „mit mehr Lockerheit an die Sache heran!“

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Das sieht man übrigens auch in seinem Social-Media-Kanal. Da regiert zwar noch immer der Sport, doch neben asiatischen Kampfkünsten wie Tai-Chi, Kung-Fu und Qigong zeigt sich die einst vom Vater übernommene Fernost-Begeisterung auch in anderer Form! So kann Ihnen Pöschl, der mit Anfang 20 ein Jahr in China lebte, nicht nur Chinesisch lernen, sondern auch Japanisch. Oder wussten Sie, dass das Gericht „Oyakodon“ wörtlich übersetzt „Eltern-Kind-Schüssel“ bedeutet und aus Huhn und Ei (!) zubereitet wird?

Abo holen und mitfiebern!
Genug der Kochweisheiten, jetzt geht es ans Eingemachte! Neben Pöschl schlagen am Samstag viele weitere (inter-)nationale Könner bei der 10. Jubiläumsauflage der INNFERNO-Serie zu. Auch ein Frauenkampf ist dabei, die Engländerin Kate Bacik fordert die Italienerin Lucrezia Ria. Im Main-Event möchte Mathias Prehofer im Federgewichts-Titelfight seinen siebenten Sieg in Folge gegen Pietro Micelli (Ita) einfahren. Erneut wird sich die Dogana im Congress Innsbruck in einen Hexenkessel verwandeln.

PLUS-Abonnenten in Österreich haben wieder die Möglichkeit, das MMA-Spektakel in voller Länge live zu erleben! Der Fight-Stream wird diesen Samstag kurz vor 19.15 Uhr auf krone.at freigeschaltet. Fiebern Sie mit!

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