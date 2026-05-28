Tragisch: Darum trägt Käfigkämpfer diese Kappe!

Das sieht man übrigens auch in seinem Social-Media-Kanal. Da regiert zwar noch immer der Sport, doch neben asiatischen Kampfkünsten wie Tai-Chi, Kung-Fu und Qigong zeigt sich die einst vom Vater übernommene Fernost-Begeisterung auch in anderer Form! So kann Ihnen Pöschl, der mit Anfang 20 ein Jahr in China lebte, nicht nur Chinesisch lernen, sondern auch Japanisch. Oder wussten Sie, dass das Gericht „Oyakodon“ wörtlich übersetzt „Eltern-Kind-Schüssel“ bedeutet und aus Huhn und Ei (!) zubereitet wird?