Missbrauchsvorwürfe: Jetzt gibt es Meldestelle

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit diesem Zeitpunkt in dem Fall. Schulpsychologinnen und -psychologen betreuen die Schülerinnen und Schüler vor Ort und bieten Hilfe und Unterstützung an. Bereits zu Beginn dieses Schuljahres sollen sich Eltern an die Schulleitung gewandt haben. Dieser Sachverhalt wird derzeit von der Bildungsdirektion erhoben. Am Dienstag dieser Woche ist der Bildungsdirektion dann ein weiterer Hinweis auf einen ähnlichen, schon länger zurückliegenden Vorfall, der diese Lehrkraft betrifft, gemeldet worden. Am Abend wurde noch ein ähnlicher Fall aus der Vergangenheit bekannt. „Da zum jetzigen Zeitpunkt der Verdacht eines systematischen Vorgehens der Lehrperson naheliegt, müssen vollständige Aufklärung und Transparenz gewährleistet werden“, teilte das Land jetzt in einer Aussendung mit.