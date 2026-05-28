63-Jährige zweimal betrunken am Steuer erwischt

Trotz des Verbots, eion Fahrzeug zu lenken, war die 63-Jährige gegen 20 Uhr in Oberalm erneut mit einem Auto unterwegs. Und mittlerweile hatte sie noch mehr Alkohol konsumiert. Ein erneuter Test ergab 2,26 Promille Alkohol. Ihr wurde die Weiterfahrt erneut untersagt. Zudem wurde sie angezeigt.