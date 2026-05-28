63-Jährige zweimal betrunken am Steuer erwischt

Ihren Führerschein abgegeben musste eine 63-jährige Tennengauerin am Mittwochabend nach einem Autounfall. Sie hatte gegen 17.30 Uhr einen Parkschaden verursacht – und zuvor 1,98 Promille getankt. Kurze Zeit später wurde sie wieder am Steuer erwischt ...
Trotz des Verbots, eion Fahrzeug zu lenken, war die 63-Jährige gegen 20 Uhr in Oberalm erneut mit einem Auto unterwegs. Und mittlerweile hatte sie noch mehr Alkohol konsumiert. Ein erneuter Test ergab 2,26 Promille Alkohol. Ihr wurde die Weiterfahrt erneut untersagt. Zudem wurde sie angezeigt.
Bereits am Mittwochnachmittag erwischte die Polizei in der Stadt Salzburg zudem einen 55-jährigen Alkolenker. Bei ihm ergab der Test 1,22 Promille. Wegen vergangener Alkoholfahren hatte er gar keinen Führerschein mehr. Auch er durfte nicht weiterfahren und wurde angezeigt.
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