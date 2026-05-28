Verkehrsunfall auf A10: Katschbergtunnel gesperrt

Autofahrer benötigten im Frühverkehr auf der Tauernautobahn (A10) am Donnerstag viel Geduld. Denn: Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen musste der Katschbergtunnel komplett gesperrt werden.
Der Unfall passierte direkt nach dem Tunnel auf der Kärntner Seite in Fahrtrichtung Villach.
Der Tunnel musste um kurz nach 8 Uhr für knapp 90 Minuten komplett gesperrt werden – Autofahrer brauchten also viel Geduld ...
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