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Träges Biotop des Wohlstands

Salzburg
28.05.2026 06:15
Analysiert für die „Krone“: Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi

Professoren und Studenten artig vereint auf einer Demo für mehr Geld? Dahinter stecken weder große Ideen noch romantische Fantasien von einer besseren Welt. Ein Kommentar von „Salzburg Krone“-Chefredakteur Claus Pándi.

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Bei rebellierenden Studenten könnte man glatt an die 68er denken. Das war was. Damals ging es richtig zur Sache. Weil man große gesellschaftliche Veränderungen im Sinn hatte. Vor allem in Frankreich und in Deutschland. Die maßgeblichen Väter der geistigen Revolte waren so Giganten wie Max Horkheimer und Theodor Adorno. Letzterer wäre niemals mit den Studenten auf der Straße mitmarschiert. Adorno wollte durch sein Denken wirken.

Heute gehen Professoren und Studenten artig vereint zur Demo und fordern halt Geld. Dahinter stecken weder große Ideen noch romantische Fantasien von einer besseren Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt.

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 Für die Sorgen ums Budget gibt es Gründe. Doch sind die Sorgen auch Beleg für eine im vermeintlich immerwährenden Wohlstand kultivierte Kleingeistigkeit, die keine Absichten mehr zu intellektuell mutigen Taten zutage fördert. Man hat sich im finanziell abgesicherten Mittelmaß gemütlich eingerichtet. Nun fürchten die Magnifizenzen hinter jeder Veränderung eine Vertreibung aus ihrem Paradies, das sie freilich öffentlich niemals als solches bezeichnen würden.

Es ist auch mehr ein träges Biotop, das so vor sich hinblubbert. Entsprechend schwach schneiden heimische Universitäten in internationalen Rankings ab.

Da sind auch mehr Finanzmittel kein Garant für bessere Unis. Eher würde man sich Adornos feurigen Geist für die Professorenschaft von heute wünschen. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Geld.

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