Träges Biotop des Wohlstands

Bei rebellierenden Studenten könnte man glatt an die 68er denken. Das war was. Damals ging es richtig zur Sache. Weil man große gesellschaftliche Veränderungen im Sinn hatte. Vor allem in Frankreich und in Deutschland. Die maßgeblichen Väter der geistigen Revolte waren so Giganten wie Max Horkheimer und Theodor Adorno. Letzterer wäre niemals mit den Studenten auf der Straße mitmarschiert. Adorno wollte durch sein Denken wirken.