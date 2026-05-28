Hunderte Eltern stehen ab Montag ohne Betreuung da

Ein Monat nach dem Insolvenzantrag des Tageselternzentrums (TEZ) in Salzburg hat das Landesgericht die Schließung des Vereins zum Monatsende angeordnet. Betroffen sind neben 160 Mitarbeitern auch mehr als 500 Kinder und ihre Eltern. Wo die Kleinen ab Montag betreut werden sollen, ist völlig unklar.
Bereits seit Jahresbeginn sind massive finanzielle Probleme des als Verein organisierten Tageselternzentrums (TEZ) bekannt. Mitarbeiter, Eltern und Kinder demonstrierten für ihre Betreuungsplätze – vergeblich. Ende April musste der Verein die Insolvenz anmelden. Es geht um Schulden in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro. Am gestrigen Mittwoch hat jetzt das Landesgericht Salzburg im Rahmen des Insolvenzverfahrens die Schließung des TEZ angeordnet.
Wie es für die 160 Tageseltern und knapp 550 betreuten Kinder weitergehen soll, steht noch nicht fest. Klar ist, dass diese ab Montag neue Betreuungsplätze benötigen. Die Eltern der Kinder könnten lediglich auf andere Betreuungseinrichtungen hoffen. Doch auch in anderen Vereinen und Einrichtungen sind Kinderbetreuungsplätze Mangelware.
Dass der Verein TEZ bald Geschichte sei, befürchtete die Geschäftsführerin Corinna Schober bereits Ende April.
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