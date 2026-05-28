Hunderte Eltern stehen ab Montag ohne Betreuung da

Wie es für die 160 Tageseltern und knapp 550 betreuten Kinder weitergehen soll, steht noch nicht fest. Klar ist, dass diese ab Montag neue Betreuungsplätze benötigen. Die Eltern der Kinder könnten lediglich auf andere Betreuungseinrichtungen hoffen. Doch auch in anderen Vereinen und Einrichtungen sind Kinderbetreuungsplätze Mangelware.