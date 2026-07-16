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VIP-Aufmarsch Mörbisch

Regierung schwänzte nächste Burgenland-Premiere

Adabei Österreich
16.07.2026 20:30
Ehrensache: Alfons Haider nahm Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Ehefrau Julia in Empfang.
Ehrensache: Alfons Haider nahm Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Ehefrau Julia in Empfang.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Nach „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen, feierte am Donnerstag „Ein Käfig voller Narren“ neuerlich vor tausenden Besuchern in Mörbisch Premiere. In der Titelrolle Intendant Alfons Haider, der in die Kultrolle der „Zaza“ schlüpfte: Wer auffiel, wer ausfiel

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Nicht weniger als 11.000 Menschen besuchten innerhalb von 24 Stunden die großen Freiluftbühnen-Premieren im Burgenland. Nach Sankt Margarethen war am Donnerstag Mörbisch am Zug und somit konnte Intendant Alfons Haider (68) dort das Kommando „Leinen los“ auf der Seebühne für „Ein Käfig voller Narren“ geben.

Bevor Intendant Haider seine Gäste begrüßte, gab’s noch den letzten Bühnen-Feinschliff von ...
Bevor Intendant Haider seine Gäste begrüßte, gab’s noch den letzten Bühnen-Feinschliff von Maskenbildnerin Pia Gebauer.(Bild: Alexander Tuma)

Volles Haus, keine Regierungsvertreter
Es ist jenes bunt-schrille Kult-Musical, dem der Impresario als „Zaza“ mit dem Ensemble Leben einhauchte. „Von der Regierung wird man hier aber niemanden sehen“, fügte er hinzu, während ihn die „Krone“ hinter den Kulissen (ein genialer Fundus von 300 Kleidern und 260 Perücken) begleitete. Woran das Ausbleiben der Spitzenpolitik lag? Nicht nur ein VIP monierte diesen Umstand hinter vorgehaltener Hand – denn es war dasselbe (seltsame) Spiel wie am Vortag. Auch im Steinbruch vermisste man deren Teilnahme. Mehr Volksnähe, als an diesen zwei Tagen zu haben, ging eigentlich nicht.

„Nur Freunde“: Simone Lugner mit Begleiter Christopher Dengg.
„Nur Freunde“: Simone Lugner mit Begleiter Christopher Dengg.(Bild: Alexander Tuma)
Himmlischer Besuch von Toni Faber und seiner Natalie.
Himmlischer Besuch von Toni Faber und seiner Natalie.(Bild: Alexander Tuma)
St.-Margarethen-Ingendant Daniel Serafin mit Mama Ingeborg und Antonia.
St.-Margarethen-Ingendant Daniel Serafin mit Mama Ingeborg und Antonia.(Bild: Alexander Tuma)
Schweizerhaus-Chef Karl Kolarik kam in Begleitung seiner Ehefrau Johanna.
Schweizerhaus-Chef Karl Kolarik kam in Begleitung seiner Ehefrau Johanna.(Bild: Alexander Tuma)
Andreas Wirth, Strauss und Klaus Hofmann (v.li.) und Maggie Entenfellner.
Andreas Wirth, Strauss und Klaus Hofmann (v.li.) und Maggie Entenfellner.(Bild: Privat)
Kultur liegt in der Familie: Iva Schell und Tochter Viktoria.
Kultur liegt in der Familie: Iva Schell und Tochter Viktoria.(Bild: Alexander Tuma)

Diese nutzte freilich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Wie am Vortag gab er sich mit Gattin Julia ein Stelldichein. Ebenso gesichtet: Topmanager Karl-Heinz Strauss, Medienmanager Hans Mahr, St.-Margarethen-Intendant Daniel Serafin, Kult-Gastronom Karl Kolarik, mit pinkem Haar („Nur für die Premiere“) Simone Lugner und Toni Faber mit seiner Natalie.

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