Regierung schwänzte nächste Burgenland-Premiere

Volles Haus, keine Regierungsvertreter

Es ist jenes bunt-schrille Kult-Musical, dem der Impresario als „Zaza“ mit dem Ensemble Leben einhauchte. „Von der Regierung wird man hier aber niemanden sehen“, fügte er hinzu, während ihn die „Krone“ hinter den Kulissen (ein genialer Fundus von 300 Kleidern und 260 Perücken) begleitete. Woran das Ausbleiben der Spitzenpolitik lag? Nicht nur ein VIP monierte diesen Umstand hinter vorgehaltener Hand – denn es war dasselbe (seltsame) Spiel wie am Vortag. Auch im Steinbruch vermisste man deren Teilnahme. Mehr Volksnähe, als an diesen zwei Tagen zu haben, ging eigentlich nicht.