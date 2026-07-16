Tonnenschwerer Felsen stürzt auf Wohnhaus

Familie muss auf Kran warten

Um das Haus vor weiteren Schäden zu bewahren, sicherten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk den Felsblock ab. Im Anschluss beurteilte ein externer Statiker die Sicherheit des Gebäudes. Und kam zum Schluss, dass es weiterhin bewohnbar ist. Der Felsbrocken liegt noch immer dort, das Dach wird derweil mit Folien abgedeckt. Für die Bergung des Klotzes wird ein Kran benötigt. Laut Medien-Berichten ist der Schaden mit 50.000 Euro zu beziffern.