Heftiges Unwetter
Tonnenschwerer Felsen stürzt auf Wohnhaus
Plötzlich gab es einen lauten Knall: Ein Gewitter in Starzach im deutschen Baden-Württemberg ist derart heftig ausgefallen, dass ein rund eine Tonne schwerer Felsblock in ein Haus krachte.
Heftiger Starkregen überflutete Keller, Bäume fielen um. Ein Felsen löste sich, rollte einen Hang hinunter. Er durchbrach ein Dach und landete im obersten Stockwerk eines Hauses, schilderte eine Sprecherin des zuständigen Landratsamtes. Die vierköpfige Familie hatte enormes Glück – sie befand sich demnach zum Zeitpunkt des Einschlags im unteren Stockwerk. Verletzte dürfte es keine zu beklagen geben.
Familie muss auf Kran warten
Um das Haus vor weiteren Schäden zu bewahren, sicherten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk den Felsblock ab. Im Anschluss beurteilte ein externer Statiker die Sicherheit des Gebäudes. Und kam zum Schluss, dass es weiterhin bewohnbar ist. Der Felsbrocken liegt noch immer dort, das Dach wird derweil mit Folien abgedeckt. Für die Bergung des Klotzes wird ein Kran benötigt. Laut Medien-Berichten ist der Schaden mit 50.000 Euro zu beziffern.
Nun muss die Feuerwehr klären, ob sich noch mehr Felsblöcke lösen könnten und weitere Häuser gefährdet sind.
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