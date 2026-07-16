French-Open-Finalist Cobolli sagt für Kitzbühel ab

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben ihn heuer bereits sehr früh verpflichtet. In den vergangenen Wochen hat er wirklich sehr viel und sehr erfolgreich gespielt“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Mit der Einschreibe-Deadline, die immer einige Wochen vor Turnierbeginn liegt, haben wir das Unsere getan, um ein attraktives Spielerfeld zusammenzustellen. Danach ist man als Veranstalter leider allzu oft nur noch Passagier.“