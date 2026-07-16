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French-Open-Finalist Cobolli sagt für Kitzbühel ab

Tennis
16.07.2026 20:20
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Sandplatzturnier der Männer in Kitzbühel hat seine heurige Nummer eins verloren. Flavio Cobolli sagte sein Antreten nach seinem frühen Aus in Umag ab, teilten die Tiroler Veranstalter am Donnerstagabend mit.

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Der italienische Weltranglistenneunte und French-Open-Finalist erklärte, vor den Hartplatzturnieren in Nordamerika eine zweiwöchige Spielpause einzulegen. „Nach den vielen Matches in den vergangenen Wochen brauche ich eine Pause, um neue Energie zu tanken“, erklärte Cobolli.

Flavio Cobolli musste sich bei den French Open nur Alexander Zverev geschlagen geben.
Flavio Cobolli musste sich bei den French Open nur Alexander Zverev geschlagen geben.(Bild: AP/Christophe Ena)

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben ihn heuer bereits sehr früh verpflichtet. In den vergangenen Wochen hat er wirklich sehr viel und sehr erfolgreich gespielt“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Mit der Einschreibe-Deadline, die immer einige Wochen vor Turnierbeginn liegt, haben wir das Unsere getan, um ein attraktives Spielerfeld zusammenzustellen. Danach ist man als Veranstalter leider allzu oft nur noch Passagier.“

Quali startet am Samstag
Neue Nummer eins des Turniers ist nun der Kasache Alexander Bublik. Von Cobollis Absage profitieren laut den Organisatoren nun indirekt zwei weitere Spieler: Deutschlands Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff sowie der Italiener Lorenzo Sonego rücken in das Hauptfeld der Generali Open nach. Das Turnier beginnt am Samstag mit der Qualifikation.

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