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Oberschenkel zwickt! Yamal lässt Teamtraining aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 20:26
Lamine Yamal (r.) trainierte individuell – offenbar nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Lamine Yamal (r.) trainierte individuell – offenbar nur eine Vorsichtsmaßnahme.(Bild: AFP/SHAUN BOTTERILL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drei Tage vor dem Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien hat Spaniens Jungstar Lamine Yamal beim Mannschaftstraining gefehlt.

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Wie die Sportzeitung „Marca“ berichtete, absolvierte der 19-Jährige ebenso wie Teamkollege Pedro Porro nur eine individuelle Einheit. Grund dafür ist eine Blessur am linken Oberschenkel. Diese hatte sich der Offensivspieler des FC Barcelona im Halbfinale gegen Frankreich (2:0) zugezogen.

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Trainer bleibt cool
Yamal war mit Frankreichs Verteidiger Lucas Digne kollidiert, als dieser den heraneilenden Spanier bei einem Klärungsversuch nicht gesehen und ihn am Oberschenkel getroffen hatte. Dies führte zum Strafstoß, den Mikel Oyarzabal zum 1:0 verwandelte. Porro pausierte wegen muskulärer Probleme. Wie „Marca“ berichtete, sieht Trainer Luis de la Fuente kein Problem in dem individuellen Training beider Spieler. Es sei kein Grund zur Sorge, sondern nur eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

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