Strom weg! Turbulenter Abend in der Leopoldstadt

Ein kurzer Schreckmoment für viele Bewohner: Um 17.13 Uhr waren Teile der Wiener Leopoldstadt plötzlich ohne Strom. Auch am Öffi-Knotenpunkt Praterstern gingen die Lichter aus.
In Teilen der Wiener Leopoldstadt fiel am Donnerstag gegen 17.13 Uhr die Stromversorgung aus. Straßen, Lokale und Wohnungen waren betroffen – auch am viel frequentierten Praterstern blieben die Lichter für kurze Zeit aus.
Ursache des Ausfalls noch unklar
Viele Wiener bemerkten die Störung sofort: Ampeln, Beleuchtungen und elektronische Geräte versagten ihren Dienst, während die Ursache des Ausfalls zunächst unklar blieb.
Die Wiener Netze bestätigten die Unterbrechung und teilten mit: „Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen.“ Man arbeite an der Behebung.
Was den Stromausfall ausgelöst hat, war vorerst nicht bekannt. Die Techniker der Wiener Netze waren bereits im Einsatz, um die Versorgung so rasch wie möglich wieder sicherzustellen. Entwarnung gab es dann schließlich, um 18.15 Uhr: Die Störung wurde behoben.
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