Aus Grünfläche wird wieder tiefschwarzer Asphalt

2023 eröffnete Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) den neuen Abschnitt des Radhighways auf der Lassallestraße im 2. Bezirk. Der Zweirichtungsweg wurde verbreitert und begrünt – mit Sträuchern, Wiesen sowie Bäumen. Doch wer dort zuletzt vorbeifuhr, dem wird der frisch aufgetragene, tiefschwarze Asphalt auf der einstigen Wiese bereits aufgefallen sein. Wurde aus der versprochenen Entsiegelungsoffensive also nichts?