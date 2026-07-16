Oliver Glasner legt los: „Ich bin kein Zauberer“

Gemeinsame Vision wichtig

Für ihn sei das Wichtigste, „eine gemeinsame Vision, bei der wir alle dasselbe Ziel für den Verein anstreben“, sagte der 51-Jährige. Das sei in den Gesprächen mit Marinakis der Fall gewesen. Dass in der Vorsaison, die Forest nur auf Rang 16 abgeschlossen hatte, gleich vier Trainer verbraucht wurden, ließ Glasner offenbar kalt. „Das gehört nun mal zum Job dazu. Ich weiß, dass im Fußball vieles passieren kann, aber ich unterschreibe nie einen Vertrag und denke dabei daran, entlassen zu werden. Ich denke, was müssen wir tun, um als Mannschaft erfolgreich zu sein? Das sind meine einzigen Gedanken.“