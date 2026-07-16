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Jetzt schränken USA die Aufenthaltszeit ein

Außenpolitik
16.07.2026 20:44
Die neuen Regeln sollen am Freitag offiziell veröffentlicht werden – und treten 60 Tage später ...
Die neuen Regeln sollen am Freitag offiziell veröffentlicht werden – und treten 60 Tage später in Kraft.(Bild: Leigh Trail - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Regierung wird die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Medienvertreter im Land stärker begrenzen. 

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Sie werden nach bisherigen Regelungen formell ohne feste Befristung für die Dauer ihrer Studiengänge beziehungsweise Arbeitsaufträge in die USA gelassen. Jetzt wird für Studierende und Austauschstudenten ein Aufenthaltszeitraum von vier Jahren festgesetzt – und eine Begrenzung auf 240 Tage für Journalisten.

Zugleich können beide Gruppen Verlängerungen beantragen, ohne das Land verlassen zu müssen. Die US-Regierung hatte bereits in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump eine solche Änderung ins Auge gefasst – und machte im vergangenen Jahr einen neuen Anlauf.

Die drei Visa-Kategorien für Studierende (F-Visum), Austauschstudenten (J) und Journalisten (I) genossen seit Jahren einen Ausnahmestatus. Ihre Inhaber durften die USA nicht für einen festen Zeitraum betreten, sondern für „Duration of Status“ – die Dauer des Status.

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Überblick ging angeblich verloren
Für Journalisten bedeutete das gemäß der Regel etwa, dass ihr Status als unverändert betrachtet wurde, solange sie im selben Job für denselben Arbeitgeber aktiv waren. Studierende durften sich offiziell für die Dauer ihrer Ausbildung im Land aufhalten.

Im Dokument zur Neuordnung wird darauf verwiesen, dass diese Regelung es schwierig machte, den Überblick über den Verbleib von Ausländern dieser Gruppen in den USA zu behalten – und darüber, ob die Voraussetzungen für ihren langfristigen Aufenthalt überhaupt noch gegeben seien. 

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