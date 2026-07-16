Marktamt-Chef tritt nach Vorwürfen zurück

Sie sollen sich bereits mehrfach an den Unabhängigen Bedienstetenschutz der Stadt Wien (UBSB) gewandt haben. In den Vorwürfen ist davon die Rede, dass Mitarbeiter aus Besprechungen hinausgeworfen, herabgesetzt oder eingeschüchtert worden seien. Marktamt-Chef Andreas Kutheil soll Beschäftigte wegen ihres Körpers oder Gewichts beschämt haben, heißt es.