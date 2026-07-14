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Erzbischof Lackner

Zum 70er: „Ich will ein hörender Bischof bleiben!“

Salzburg
14.07.2026 07:00
Brückenbauer, ein Kirchenmann, der zuhört: Franz Lackner ist seit 2013 Erzbischof von Salzburg. ...
Brückenbauer, ein Kirchenmann, der zuhört: Franz Lackner ist seit 2013 Erzbischof von Salzburg. Heute wird er 70 Jahre alt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner feiert heute seinen 70. Geburtstag mit Freunden und Wegbegleitern im Lungau. Wie der Oberhirte das Älterwerden erlebt, alles über seine Zukunftswünsche. . .

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Er war Elektriker, UNO-Soldat auf Zypern und wurde schließlich Erzbischof von Salzburg. 2013 übernahm der Steirer von Vorgänger Alois Kothgasser.

Erzbischof Franz Lackner (li.) bei seiner Amtseinführung mit Vorgänger Alois Kothgasser
Erzbischof Franz Lackner (li.) bei seiner Amtseinführung mit Vorgänger Alois Kothgasser(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Heute, Dienstag, feiert Lackner seinen 70. Geburtstag. „Ich will ein hörender Bischof bleiben und offen sein für die Menschen“, so der Oberhirte, der seinen Jubeltag nach Feierlichkeiten in seiner Heimat St. Anna am Aigen (Stmk.) mit Freunden, Wegbegleitern und Team im Lungau verbringt.

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Lackner: „Ich empfinde Dankbarkeit für die Gabe des Lebens und für die Gabe der Berufung.“ Und er meint weiter: „Ich spüre, dass die großen gestalterischen Impulse nach vorne nicht mehr so von mir ausgehen können. Meine Aufgabe ist es, junge Leute zu ermutigen, tätig zu werden.“

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