WM-Events als Turbo für Klagenfurts Innenstadt

Besondere Ehrung für Fan-Vertreter durch den Bürgermeister

Auch Stadtchef Christian Scheider zeigt sich begeistert: „Im Gegensatz zu Graz und vielen anderen Städten haben wir uns getraut, ein Public Viewing zu veranstalten – zwei Österreich-Spiele haben schon um 4 bzw. 6 Uhr früh begonnen. Manfred Dobesch hat insgesamt neun Eventreihen veranstaltet – er ist ein Mann mit Handschlagqualität. Die Veranstaltungen hätten nicht nur Fußballfans begeistert, sondern auch der Innenstadt zusätzliche Impulse verliehen. Auch viele anderen Lokale waren bummvoll.“