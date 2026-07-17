Wer zeigt seinen Followern diese freche Kehrseite?

Die Auflösung überrascht kaum

Doch das freche Foto ist nur eines von mehreren Urlaubsbildern, mit denen die Promi-Schönheit ihre Fans begeistert. Beim Blick durch die Bildergalerie wird schnell klar, wer hier die Sonne Griechenlands genießt: Es ist Model und Moderatorin Sylvie Meis, die ihre Follower mit heißen Urlaubsgrüßen versorgt.