Wer zeigt seinen Followern diese freche Kehrseite?

Sonne, türkisblaues Meer und ein Outfit, das sofort ins Auge fällt: Mit ihrem neuesten Instagram-Post heizt eine prominente TV-Schönheit ihren Fans ordentlich ein.
Auf dem Foto spaziert sie in einem knappen Bikini, einem ultrakurzen Röckchen und mit Sonnenhut entlang eines Stegs an einer spektakulären Felsenküste. Die Traumkulisse ist atemberaubend, doch die Blicke dürften vor allem an ihr hängen bleiben.
Die Auflösung überrascht kaum
Doch das freche Foto ist nur eines von mehreren Urlaubsbildern, mit denen die Promi-Schönheit ihre Fans begeistert. Beim Blick durch die Bildergalerie wird schnell klar, wer hier die Sonne Griechenlands genießt: Es ist Model und Moderatorin Sylvie Meis, die ihre Follower mit heißen Urlaubsgrüßen versorgt.
Sonne, Stil und beste Freundin
Die Moderatorin lässt derzeit auf der griechischen Insel Mykonos die Seele baumeln und verwöhnt ihre Fans regelmäßig mit Eindrücken aus ihrem Luxusurlaub. Mal entspannt am Strand, mal in glamourösen Sommer-Looks: Die 48-Jährige beweist einmal mehr ihr Gespür für Mode und Inszenierung.
Mit dabei ist ihre enge Freundin Beate van Baal, mit der Sylvie bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten befreundet ist. Gemeinsam genießen die beiden Sonne, Meer und das mediterrane Flair der Promi-Insel.
Eines steht fest: Sylvie liefert ihren Fans derzeit reichlich Stoff zum Träumen und macht mit ihren Urlaubsfotos ordentlich Lust auf Sommer, Sonne und Mykono
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