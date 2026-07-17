In High Heels: Shiffrin begeistert mit Ballgefühl

Was für ein Auftritt von Ski-Queen Mikaela Shiffrin und ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde. Das sportliche Traumpaar konnte bei einer US-Sportgala nicht nur mit seinem schillernden Auftritt begeistern, sondern auch beim Jonglieren mit einem Fußball. Besonders Shiffrin bewies dabei trotz High Heels ihr Ballgefühl.
Anlässlich der ESPY-Awards in New York hatten sich Shiffrin und Kilde in Schale geworfen. Der Norweger reiste im eleganten, zeitlosen Anzug an, seine Partnerin im goldenen, bodenlangen Glitzerkleid. Ergänzt wurde das Outfit der US-Amerikanerin durch goldene High Heels.
Plötzlich wurde mit dem Ball jongliert
Dass sie in diesen nicht nur optisch eine gute Figur machen kann, bewies Shiffrin im Laufe des Abends, als sie plötzlich gemeinsam mit Kilde begann, mit einem Fußball zu jonglieren.
Während der Norweger durchaus seine Schwierigkeiten hatte, bewies Shiffrin, dass sie auch ein hervorragendes Ballgefühl besitzt. Dass sie am Ende aber Skipisten gegen Fußballplätze eintauschen könnte, darüber müssen sich ihre Fans dennoch keine Sorgen machen.
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