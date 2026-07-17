In High Heels: Shiffrin begeistert mit Ballgefühl

Was für ein Auftritt von Ski-Queen Mikaela Shiffrin und ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde. Das sportliche Traumpaar konnte bei einer US-Sportgala nicht nur mit seinem schillernden Auftritt begeistern, sondern auch beim Jonglieren mit einem Fußball. Besonders Shiffrin bewies dabei trotz High Heels ihr Ballgefühl.