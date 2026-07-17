Harry Kane am Boden: „Dieses Gefühl der Leere …“

England-Kapitän Harry Kane hat sich nach dem bitteren WM-Aus seiner „Three Lions“ im Halbfinale gegen Argentinien (1:2) zu Wort gemeldet. „Keine Worte sind im Moment stark genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden“, zeigt sich der Bayern-Kicker dabei tief enttäuscht.
„Wir waren nah dran, wirklich nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den letzten sieben Wochen alles gegeben, und dass es nicht gereicht hat, ist schwer zu verkraften“, lässt Kane auf Instagram tief blicken.
Immerhin haben die Engländer gegen Argentinien lange Zeit gut mitgehalten und lagen bis wenige Minuten vor Schluss sogar in Führung. Dann allerdings drehte der Titelverteidiger die Partie und stürzte mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit die Engländer erneut ins Tal der Tränen.
„Weg finden, besser zu werden“
Kritik an Teamchef Thomas Tuchel und seinen Schützlingen kam schließlich auf – zu lange wartet das stolze Fußball-Land auf den ersehnten Titel. „Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind, und das zu Recht – wir klopfen nun schon seit acht Jahren an die Tür, aber wieder fehlt uns das letzte Puzzlestück! Jetzt müssen wir uns zurückziehen, das Ganze verarbeiten und einen Weg finden, besser zu werden“, so Kane.
Am Ende seiner Botschaft bedankt sich der Kapitän: „Vielen Dank an jeden einzelnen Fan, der mitgereist ist und uns in den Stadien unterstützt hat. Vielen Dank an alle Fans zu Hause, die an uns geglaubt haben. Vielen Dank an die Jungs und den Stab für alles, was ihr gegeben habt. Wie immer: Ob Sieg oder Niederlage – wir lernen daraus und versuchen es erneut!“
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