Harry Kane am Boden: „Dieses Gefühl der Leere …“

„Weg finden, besser zu werden“

Kritik an Teamchef Thomas Tuchel und seinen Schützlingen kam schließlich auf – zu lange wartet das stolze Fußball-Land auf den ersehnten Titel. „Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind, und das zu Recht – wir klopfen nun schon seit acht Jahren an die Tür, aber wieder fehlt uns das letzte Puzzlestück! Jetzt müssen wir uns zurückziehen, das Ganze verarbeiten und einen Weg finden, besser zu werden“, so Kane.