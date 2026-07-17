Röhl lobt diesen Bullen: „Sehr vorbildlich“

Adam Daghim wollte Red Bull Salzburg eigentlich verlassen. In der Vorbereitung wusste der Däne aber zu überzeugen und erntet deshalb Lob von Trainer Danny Röhl. Auch vier Mittelfeldspieler überzeugten den Deutschen. Samstag wird gegen einen deutschen Klub getestet.
Geht er oder bleibt er? Die Causa Adam Daghim beschäftigt die Bullen in diesem Transferfenster. Der Däne äußerte Anfang Juni noch einen Abgangswunsch, meinte während des Trainingslagers in Flachau aber, dass er bleiben könnte – die „Krone“ berichtete. Salzburg-Trainer Danny Röhl wolle mal abwarten, was passiert, ist mit dem Auftreten des 20-Jährigen jedoch zufrieden: „Sehr vorbildlich. Seit ich hier bin, war er immer engagiert. Er lässt seine Qualitäten aufblitzen.“
So auch im Test gegen Basaksehir am Mittwoch in Nonntal, den die Bullen 1:2 verloren haben. Daghim war jedoch Salzburgs einziger Torschütze des Tages, der ob des 0:3 gegen Gamba Osaka ergebnistechnisch nicht erfolgreich verlief.
Mit Daghim und seinem Pendant auf der anderen Seite, Edmund Baidoo, war Röhl jedenfalls zufrieden. „Die beiden Flügelspieler haben mir schon sehr gut gefallen“, lobte der Coach.
„Es kommt darauf an“
Die Mittelfeldspieler Soumaila Diabate, Abubakr Barry und Bartosz Mazurek überzeugten den Deutschen bislang ebenfalls. „Ich habe viel Gutes gesehen von den dreien“, betonte der Coach nach dem Spiel gegen die Türken. Doch auch der japanische Wirbelwind Sota Kitano sei je nach Gegner Thema. „Der ist schon auch sehr aktiv. Das sind vier gute Spieler. Es kommt ein bisschen darauf an, gegen wen wir spielen.“
Der nächste Testgegner heißt Energie Cottbus. Nachdem der Probegalopp gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika bekanntlich abgesagt worden ist, spielen die Bullen Samstag (15) unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Waidring, einem Tiroler Dorf.
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