Röhl lobt diesen Bullen: „Sehr vorbildlich“

Geht er oder bleibt er? Die Causa Adam Daghim beschäftigt die Bullen in diesem Transferfenster. Der Däne äußerte Anfang Juni noch einen Abgangswunsch, meinte während des Trainingslagers in Flachau aber, dass er bleiben könnte – die „Krone“ berichtete. Salzburg-Trainer Danny Röhl wolle mal abwarten, was passiert, ist mit dem Auftreten des 20-Jährigen jedoch zufrieden: „Sehr vorbildlich. Seit ich hier bin, war er immer engagiert. Er lässt seine Qualitäten aufblitzen.“