Bangen um Kletter-Duo: Stundenlanger Sucheinsatz

Nächster stundenlanger Einsatz

Für die Bergretter aus Innsbruck war es der zweite stundenlange Einsatz binnen weniger Tage. Erst vergangenen Samstag mussten sie im sogenannten Gnaupenloch bei Zirl eine Frau (39) bergen, die sich am Bein verletzte und nicht mehr ohne Hilfe aus der Schlucht gehen konnte. Die Bergung stellte sich als aufwendiges Unterfangen dar.