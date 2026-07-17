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Aus und vorbei! Rapid lässt Offensiv-Mann ziehen

Bundesliga
17.07.2026 16:35
Ismaïl Seydi
Ismaïl Seydi(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Nach nicht ganz drei Jahren ist seine Zeit bei Grün-Weiß endgültig zu Ende gegangen: Offensiv-Mann Ismaïl Seydi verlässt den SK Rapid in Richtung Dänemark, wo er sich dem Erstligisten Sønderjyske Fodbold anschließt! Der am Mittwoch 25 Jahre alt gewordene Franzose unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2030 …

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„Ich wünsche Ismaïl Seydi alles Gute bei seiner neuen Karrierestation“, verabschiedete Rapid-Sportchef Markus Katzer den im Sommer 2023 aus der Regionalliga Ost von Mauerwerk gekommenen Außenbahnspieler.

„... in der aktuellen Situation die beste Option!“
„Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass für ihn ein Wechsel in der aktuellen Situation die beste Option ist, er benötigt möglichst viel Spielzeit, die er auf seiner Position bei uns aktuell nicht bekommen könnte.“

Bei den Grün-Weißen war er zumeist für die zweite Mannschaft im Einsatz, erst in der Regionalliga Ost und dann auch in der Zweiten Liga. In der Bundesliga kam er letztlich auf acht Partien, in denen er allerdings ohne Scorer-Punkt blieb.

In der Vorsaison war Seydi nach Portugal ausgeliehen gewesen, wo er mit dem Zweitligisten União Torreense sensationell den Cup-Sieg einfahren konnte. Beim Final-Erfolg gegen Sporting Lissabon gelang ihm sogar ein Assist zum 2:1-Sieg nach Verlängerung …

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