Selbst Rucks eigene Partei distanziert sich jetzt

Auch die Grünen sahen ein „beschämendes Bild“. „Die Berichte zeigen, wie ein kleiner Zirkel schamlos Postenschacher betreibt“, konstatierte der Wiener Parteichef Peter Kraus. Die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, sprach sich ebenfalls für einen sofortigen Rücktritt Rucks aus. Die Enthüllungen würden einmal mehr zeigen, wie dringend mehr Transparenz und strengere Regeln gegen Freunderlwirtschaft notwendig seien: „Vertrauen entsteht nicht durch Netzwerke der Macht, sondern durch nachvollziehbare Entscheidungen und gerechte Verfahren. Österreich braucht konsequente Transparenz bei Postenbesetzungen.“